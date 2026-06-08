В Германии пожаловались на большие расходы на Украину

Германия не в состоянии бесконечно поддерживать Украину финансово. Об этом заявил немецкий депутат Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.
Он прокомментировал предложение Германии предоставить Киеву статус ассоциированного члена Евросоюза, отметив, что если это произойдет, то расходы вновь лягут на немцев, хотя самому Берлину не хватает средств. «Германия и сейчас несет наибольшие расходы. (...) Такая ситуация тоже не может продолжаться бесконечно долго», — сказал Котре.
Ранее депутат заявил, что прием Украины в качестве ассоциированного члена может привести ЕС к краху.