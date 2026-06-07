В Германии предупредили ЕС о последствиях приема Украины в качестве ассоциированного члена

Депутат Котре: Прием Украины в качестве ассоциированного члена может привести ЕС к краху

Евросоюзу не следует предоставлять Украине статус ассоциированного члена, так как в итоге это может привести к краху объединения. Об этом заявил немецкий депутат Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.

«Если это произойдет, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придет конец. Это совершенно очевидно», — сказал Котре. Он пояснил, что в первую очередь это связано с тем, что ЕС окажется чрезмерно расширенным.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) не отвечает интересам Берлина.