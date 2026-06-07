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05:25, 7 июня 2026Мир

В Германии предупредили ЕС о последствиях приема Украины в качестве ассоциированного члена

Депутат Котре: Прием Украины в качестве ассоциированного члена может привести ЕС к краху
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Global Look Press

Евросоюзу не следует предоставлять Украине статус ассоциированного члена, так как в итоге это может привести к краху объединения. Об этом заявил немецкий депутат Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.

«Если это произойдет, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придет конец. Это совершенно очевидно», — сказал Котре. Он пояснил, что в первую очередь это связано с тем, что ЕС окажется чрезмерно расширенным.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) не отвечает интересам Берлина.

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