Иран выпустил ракеты по Израилю

Вечером 7 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле.

«В ответ на масштабные преступления (израильского) режима на юге Ливана и других районах этой страны (...) при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия [по Ливану]», — говорится в сообщении военных. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что все ракеты, выпущенные Исламской Республикой, были перехвачены.

Позднее министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир выпустил угрожающее заявление в ответ на атаки еврейского государства, совершенные с территории Ирана. Несколько других израильских чиновников на условиях анонимности подтвердили планы Тель-Авива отреагировать на обстрел.

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Трамп запретил Израилю отвечать на удар

Президент США Дональд Трамп оказался не в восторге от планов Израиля нанести ответный удар по Ирану. Он позвонил журналисту издания Axios Бараку Равиду и заявил, что свяжется с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и прямо попросит его отказаться от мести. «Оба уже сделали свое дело. Израиль нанес свой удар, и Иран нанес свой удар. Нам не нужен еще один», — сказал глава Белого дома.

Иранские ракеты никого не задели. Надеюсь, Израиль не ответит. Если Биби [Биньямин Нетаньяху] нанесет ответный удар, это просто затянется, как это было последние 47 лет или последние 3000 лет Дональд Трамп Президент США

Трамп объяснил свою позицию тем, что Вашингтон приблизился к окончательному соглашению с Ираном. «Это будет хорошая сделка. Я не хочу, чтобы она сорвалась из-за того, что происходит сейчас». Он предупредил, что если Израиль проигнорирует его просьбу, то США не будут принимать участие в последующих обстрелах Тегерана. «Нетаньяху не принимает решений. Я принимаю. У него не будет иного выбора, кроме как согласиться на сделку США и Ирана», — резюмировал американский лидер.

Позднее Трамп дозвонился до Нетаньяху. По информации израильского 9 канала, разговор был очень короткий, он длился менее десяти минут.

Трамп похвалил и атаковал Иран

Накануне Трамп заявил, что переговорный трек с Ираном затянулся. По его словам, Вашингтон и Тегеран еще не смогли достичь соглашения о прекращении войны в связи с тем, что Иран «силен и горд», но в итоге у Исламской Республики нет другого выбора, кроме как достичь соглашения. «Они сильные, они гордые, есть вещи, которые, как они никогда не думали, им придется делать. У них нет выбора, и на это нужно время», — отметил глава Белого дома.

Одновременно с этим США нанесли удары по Ирану, поразив радары в Горуке и на острове Кешм. Центральное командование Пентагона (CENTCOM) объяснило, что военные пошли на это, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны Исламской Республики.

На фоне этого Тегеран прекратил переговорный процесс с США, обвинив Америку в нарушении перемирия в регионе. Также Иран выдвинул Штатам ультиматум, заявив, что не вернется к переговорам, если Израиль продолжит военную операцию против Ливана.