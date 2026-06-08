Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:27, 8 июня 2026Мир

«Тегеран должен гореть!». В Израиле пригрозили Ирану возмездием за удар, но Трамп запретил отвечать

Иран выпустил ракеты по Израилю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Вечером 7 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле.

«В ответ на масштабные преступления (израильского) режима на юге Ливана и других районах этой страны (...) при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия [по Ливану]», — говорится в сообщении военных. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что все ракеты, выпущенные Исламской Республикой, были перехвачены.

Позднее министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир выпустил угрожающее заявление в ответ на атаки еврейского государства, совершенные с территории Ирана. Несколько других израильских чиновников на условиях анонимности подтвердили планы Тель-Авива отреагировать на обстрел.

Сегодня ночью Тегеран должен гореть!

Итамар Бен-Гвирминистр нацбезопасности Израиля

Трамп запретил Израилю отвечать на удар

Президент США Дональд Трамп оказался не в восторге от планов Израиля нанести ответный удар по Ирану. Он позвонил журналисту издания Axios Бараку Равиду и заявил, что свяжется с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и прямо попросит его отказаться от мести. «Оба уже сделали свое дело. Израиль нанес свой удар, и Иран нанес свой удар. Нам не нужен еще один», — сказал глава Белого дома.

Иранские ракеты никого не задели. Надеюсь, Израиль не ответит. Если Биби [Биньямин Нетаньяху] нанесет ответный удар, это просто затянется, как это было последние 47 лет или последние 3000 лет

Дональд ТрампПрезидент США

Трамп объяснил свою позицию тем, что Вашингтон приблизился к окончательному соглашению с Ираном. «Это будет хорошая сделка. Я не хочу, чтобы она сорвалась из-за того, что происходит сейчас». Он предупредил, что если Израиль проигнорирует его просьбу, то США не будут принимать участие в последующих обстрелах Тегерана. «Нетаньяху не принимает решений. Я принимаю. У него не будет иного выбора, кроме как согласиться на сделку США и Ирана», — резюмировал американский лидер.

Позднее Трамп дозвонился до Нетаньяху. По информации израильского 9 канала, разговор был очень короткий, он длился менее десяти минут.

Трамп похвалил и атаковал Иран

Накануне Трамп заявил, что переговорный трек с Ираном затянулся. По его словам, Вашингтон и Тегеран еще не смогли достичь соглашения о прекращении войны в связи с тем, что Иран «силен и горд», но в итоге у Исламской Республики нет другого выбора, кроме как достичь соглашения. «Они сильные, они гордые, есть вещи, которые, как они никогда не думали, им придется делать. У них нет выбора, и на это нужно время», — отметил глава Белого дома.

Материалы по теме:
«У него не хватает ресурсов» Почему Дональд Трамп увяз в иранской войне и как он может спасти свое политическое будущее?
«У него не хватает ресурсов»Почему Дональд Трамп увяз в иранской войне и как он может спасти свое политическое будущее?
7 мая 2026
«США не готовы к военному столкновению» Чего добивался Трамп во время переговоров с Си и почему этот визит так важен для России?
«США не готовы к военному столкновению»Чего добивался Трамп во время переговоров с Си и почему этот визит так важен для России?
19 мая 2026

Одновременно с этим США нанесли удары по Ирану, поразив радары в Горуке и на острове Кешм. Центральное командование Пентагона (CENTCOM) объяснило, что военные пошли на это, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны Исламской Республики.

На фоне этого Тегеран прекратил переговорный процесс с США, обвинив Америку в нарушении перемирия в регионе. Также Иран выдвинул Штатам ультиматум, заявив, что не вернется к переговорам, если Израиль продолжит военную операцию против Ливана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тегеран должен гореть!». В Израиле пригрозили Ирану возмездием за удар, но Трамп запретил отвечать

    В Европе рассказали о страшном разоблачении Зеленского

    Отец Маска нелицеприятно охарактеризовал поддерживающих Украину политиков из США и Европы

    Запад призвали обратить внимание на обращение Путина к военным

    В США указали Зеленскому на ошибку в обращении к Путину

    Незнакомец в полночь разрезал ножом палатку и похитил двух туристок

    Назван способ вернуть меню «Пуск» в Windows

    Трамп заявил об отсутствии выбора у Нетаньяху

    Макрон, Мерц и Стармер назвали условия для мира на Украине

    Трамп выступил с заявлением после атаки Ирана по Израилю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok