11:43, 2 июня 2026Мир

Иран поставил ультиматум по переговорам с США

Галибаф: Иран вступит в прямое военное столкновение, если Израиль нападет на Ливан
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иран вновь приостановит переговоры с США, если Израиль продолжит военную операцию против Ливана. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф в социальной сети X.

«Если израильская агрессия против Ливана продолжится, то мы не только остановим процесс переговоров, но и вступим в прямое столкновение с врагом», — сказано в публикации.

Ранее Иран прекратил переговорный процесс с США из-за обострения ситуации в Ливане. Перемирие в регионе было одним из условий прекращения огня. Кроме того, Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать военные действия в Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы усилить давление на Израиль.

Вскоре президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются. «Переговоры с Исламской Республикой Иран продолжаются быстрыми темпами. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — сказано в сообщении.

