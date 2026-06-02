Раскрыты сроки массового внедрения биометрии в российских аэропортах

Глава Минтранса Никитин: Запуск биометрии в аэропортах России ожидается в 2026-2027 годах

Запуск посадки по биометрии в аэропортах России ожидается в 2026-2027 годах. Сроки массового внедрения технологии раскрыл в беседе с РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин.

По словам главы Минтранса, авиагавани и авиакомпании страны смогут присоединиться к транспортному эксперименту при наличии технической готовности инфраструктуры, подготовка к которой уже идет. «Бесшовность заметно экономит время и повышает уровень безопасности», — отметил Никитин.

С 1 июня в московском аэропорту Шереметьево запустили сервис посадки пассажиров в самолет по биометрии. Пока услугой могут воспользоваться пассажиры рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом.