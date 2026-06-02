14:36, 2 июня 2026Мир

Бывший канцлер Германии Шредер прибыл в Россию

N-tv: Бывший канцлер Германии Шредер находится с визитом в Москве
Виктория Кондратьева

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится с визитом в Москве. Об этом сообщает телеканал N-tv.

«Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время находится с визитом в Москве. Корреспондент N-tv Райнер Мунц заметил Шредера в отеле Kempinski», — говорится в публикации.

По версии телеканала, прибытие экс-канцлера ФРГ в Россию может быть связано с его участием в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Шредера предпочтительным переговорщиком между РФ и Европой. «Это человек, которому можно доверять», — отметил российский лидер.

