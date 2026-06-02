Потомок Пушкина раскрыл подробности своего ограбления в Москве и попал на видео

Shot показал кадры с потомком Пушкина Андреем Де Торби, которого ограбили в Москве

Потомок поэта Александра Пушкина, граф Андрей Де Торби попал на видео после избиения в Москве. Ролик, на котором пострадавший раскрывает подробности случившегося, публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах мужчина рассказал, что в Измайловском парке к нему под вымышленным предлогом подошли двое грабителей и во время разговора резко ударили его по лицу. Пострадавший упал — тогда злоумышленники начали его душить, а один из их сообщников выстрелил в Де Торби из пистолета.

Уже известны имена двух нападавших — это 23-летний Руслан Шейх и 26-летний Соломон Израилов. Предварительно, они забрали у потомка Пушкина телефон марки Samsung за 80 тысяч рублей. Им грозит до семи лет по статье о грабеже.

Сейчас Де Торби вынужден ходить с пулей в бедре. Врачи еще не решили, что с ней делать.

