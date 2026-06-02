Жителей Земли предупредили об опасном явлении

ВМО: Эль-Ниньо увеличит риск экстремальных погодных явлений в ближайшие месяцы

Явление Эль-Ниньо усилится из-за необычно теплых океанских вод в тропической части Тихого океана. Оно окажет влияние на глобальную температуру и характер выпадения осадков, увеличивая риск экстремальных погодных явлений в ближайшие месяцы, предупредили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Новый прогноз ВМО указывает, что с вероятностью 80 процентов явление Эль-Ниньо стартует в июне-августе 2026 года и с вероятностью более 90 процентов продолжится по крайней мере до ноября. Большинство прогностических моделей предполагают, что явление будет по крайней мере умеренным, а возможно, и сильным.

Отмечается, что в конце апреля — середине мая температура поверхности моря в центрально-восточной части Экваториальной части Тихого океана приближалась к пороговым значениям Эль-Ниньо.

Если Эль-Ниньо будет сильным, то усилит засуху и обильные осадки и увеличит риск аномальной жары как на суше, так и в океане. Самое последнее Эль-Ниньо, происходившее в 2023-24 годах, было одним из пяти самых сильных за всю историю наблюдений, и оно сыграло свою роль в достижении рекордных глобальных температур.

Ранее директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов сообщил, что в ближайшие годы на фоне глобального потепления количество гроз и смерчей в Москве увеличится.