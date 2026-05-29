09:37, 29 мая 2026

Москвичам предрекли учащение опасных явлений

Климатолог Семенов: Количество гроз и смерчей в Москве увеличится
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В ближайшие годы количество гроз и смерчей в Москве увеличится на фоне глобального потепления. Учащение опасных природных явлений в столице предрек директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, его слова передает «Москва 24».

Интенсивность грозовых явлений специалисты фиксируют при помощи спутниковых наблюдений. Пока нет данных о том, что показатель в регионе сильно вырос, отметил ученый.

Однако Семенов заявил, что в целом в ближайшее время можно ожидать увеличения числа конвективных явлений — к ним относятся грозы, шквалистый ветер и смерчи. «Это связано с глобальным потеплением. Чем теплее, тем более влажным становится воздух: он теряет устойчивость, поднимается все выше и провоцирует восходящие и нисходящие движения больших воздушных масс, приводя к возникновению различных атмосферных явлений», — пояснил климатолог.

При этом исследователь не исключает, что со временем грозы и смерчи в Москве станут более интенсивными.

Ранее ученые предсказали учащение смерчей и ураганов в Москве из-за новостроек.

