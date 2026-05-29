Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:20, 29 мая 2026Экономика

Россияне бросились покупать один товар

АШАН: Спрос на репелленты в России вырос на 80 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

По итогам мая продажи средств защиты от насекомых выросли на 80 процентов год к году. О том, что россияне практически бросились покупать один товар, говорится в исследовании АШАН Ритейл Россия, о котором пишет «Газета.Ru».

За указанный период спрос на репелленты от клещей увеличился на 35 процентов, а от комаров — вдвое. Наиболее заметно выросли продажи средств для детей — такие репелленты от клещей и комаров стали покупать в четыре раза чаще. Россияне также стали активнее интересоваться другими способами защиты от насекомых — продажи москитных сеток увеличились втрое.

Пик продаж пришелся на конец мая, когда граждане стали чаще ездить за город и отдыхать на природе.

Ранее в Роскачестве назвали бесполезные средства от комаров. По словам экспертов, защититься от укусов не помогут репелленты на основе эфирных масел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Впервые на территории всего Уральского федерального округа объявили ракетную опасность

    Бывшая российская судья лишилась пенсии и неприкосновенности

    Раскрыта стоимость летнего отдыха на юге России

    Лукашенко высказался о выходе Армении из ЕАЭС

    Сыгравшая лысую проститутку в «Брате-2» актриса показала фото дочери в честь ее 23-летия

    Россияне бросились покупать один товар

    В Польше оценили способность ЕС быть посредником по Украине

    Минюст объявил новых иноагентов

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    Водителям назвали последствия перекачки шин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok