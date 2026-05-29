Россияне бросились покупать один товар

АШАН: Спрос на репелленты в России вырос на 80 %

По итогам мая продажи средств защиты от насекомых выросли на 80 процентов год к году. О том, что россияне практически бросились покупать один товар, говорится в исследовании АШАН Ритейл Россия, о котором пишет «Газета.Ru».

За указанный период спрос на репелленты от клещей увеличился на 35 процентов, а от комаров — вдвое. Наиболее заметно выросли продажи средств для детей — такие репелленты от клещей и комаров стали покупать в четыре раза чаще. Россияне также стали активнее интересоваться другими способами защиты от насекомых — продажи москитных сеток увеличились втрое.

Пик продаж пришелся на конец мая, когда граждане стали чаще ездить за город и отдыхать на природе.

Ранее в Роскачестве назвали бесполезные средства от комаров. По словам экспертов, защититься от укусов не помогут репелленты на основе эфирных масел.