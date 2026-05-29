Бывший СССР
17:23, 29 мая 2026

Лукашенко высказался о выходе Армении из ЕАЭС

Лукашенко: Четыре лидера стран ЕАЭС не хотят выхода Армении из объединения
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Четыре лидера стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не хотят выхода Армении из объединения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы все констатировали: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что лидеры уважают выбор народа Армении, в случае если он выберет вступление в Евросоюз.

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕАЭС выступают за проведение референдума в Армении о ее членстве в организации или о продолжении евроинтеграции страны.

