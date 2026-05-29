Лукашенко высказался о выходе Армении из ЕАЭС

Четыре лидера стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не хотят выхода Армении из объединения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Мы все констатировали: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза», — заявил белорусский лидер.
Он добавил, что лидеры уважают выбор народа Армении, в случае если он выберет вступление в Евросоюз.
Ранее стало известно, что лидеры стран ЕАЭС выступают за проведение референдума в Армении о ее членстве в организации или о продолжении евроинтеграции страны.