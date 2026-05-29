Лукашенко высказался о выходе Армении из ЕАЭС

Лукашенко: Четыре лидера стран ЕАЭС не хотят выхода Армении из объединения

Четыре лидера стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не хотят выхода Армении из объединения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы все констатировали: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что лидеры уважают выбор народа Армении, в случае если он выберет вступление в Евросоюз.

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕАЭС выступают за проведение референдума в Армении о ее членстве в организации или о продолжении евроинтеграции страны.