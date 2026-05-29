Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:32, 29 мая 2026Забота о себе

Членов семьи курильщиков предупредили о риске смертельного заболевания

Пульмонолог Браво: Пассивное курение повышает риск рака легких на 20-25 процентов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

У членов семьи курильщиков повышается риск развития одного смертельного заболевания, заявила пульмонолог Лара Браво. Такое предупреждение она сделала в разговоре с изданием Infosalus.

По словам Браво, у людей, которые регулярно подвергаются пассивному курению, на 20-25 процентов повышается риск развития рака легких. Более того, у них увеличивается вероятность возникновения ишемической болезни сердца и инсульта, подчеркнула доктор.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Другими последствиями пассивного курения она назвала астму, хроническую обструктивную болезнь легких и респираторные инфекции. Причем наиболее разрушительно табачный дым действует на детей, поскольку их иммунная система и легкие еще не сформировались. «Научные данные показывают, что пассивное курение увеличивает риск пневмонии, ушных инфекций, приступов астмы и синдрома внезапной детской смерти у детей», — добавила Браво.

Ранее онколог Уильям Ли перечислил продукты для профилактики рака. По его словам, бороться с воспалением организму помогают яблоки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о поставках Украине «уничтожителей» российских Су-35

    Названа страна с самыми красивыми женщинами. На каком месте в рейтинге оказалась Россия?

    Визит Путина в Казахстан разрушил один миф о России

    Лукашенко анонсировал заявление Путина по Армении

    В России отреагировали на обвинения Европы из-за инцидента с беспилотником в Румынии

    Моуринью подписал контракт с «Реалом»

    Обвинявшийся в насилии над женами Башаров получил пощечину от новой девушки

    Мужчинам назвали пять простых привычек для здоровой простаты

    Завкафедрой уголовного права российского вуза отдал аферистам более 15 миллионов рублей

    Смолов поставил крупную сумму на «сухарь» Сафонова в финале ЛЧ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok