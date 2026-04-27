16:34, 27 апреля 2026

Названы четыре продукта для профилактики рака

Онколог Ли: Помидоры, соя и яблоки помогают защитить организм от рака
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Врач-онколог Уильям Ли назвал четыре продукта для профилактики рака. Его слова цитирует Daily Mirror.

Ли рассказал, что микроскопические раковые клетки образуются постоянно, но они безвредны, так как иммунная система их сразу же уничтожает. Серьезная опасность появляется, когда защитные системы организма дают сбой или появляется зона хронического воспаления, например из-за курения или частого загара.

При этом врач уверен, что некоторые продукты помогают укрепить защитные силы организма. «Еда не защищает от рака. Хочу это уточнить. Пища помогает укрепить способность организма бороться с раковыми клетками и воспалением», — подчеркнул он. По его словам, такими свойствами обладают соя, помидоры, яблоки и ягоды.

Ли объяснил, что в этих продуктах содержится большое количество витаминов, полифенолов и антиоксидантов, необходимых для хорошей работы иммунной системы.

Ранее онколог-маммолог Дмитрий Мироненко рассказал, что хронический недосып повышает риск развития рака. Он уточнил, что раковые клетки не появляются из-за бессонницы, но недостаток сна может истощать иммунную систему и делать организм более уязвимым.

