04:54, 23 апреля 2026

Онколог раскрыл влияние недосыпа на развитие рака

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Длительный недосып и хроническая усталость снижают иммунитет организма, тем самым повышая риск развития рака. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко в беседе с РИА Новости.

«Напрямую они не могут вызывать развитие злокачественных опухолей. Однако длительное воздействие этих двух факторов на организм могут вызывать иммунодефицитные состояния, при которых нарушается ответ организма на появление злокачественных клеток, в норме уничтожаемых иммунной системой», — раскрыл влияние Мироненко.

По его словам, продолжительный сон менее шести часов повышает риск развития рака. Профилактикой онкологии являются здоровый образ жизни, сбалансированный режим сна и отдыха, а также регулярная физическая активность.

Ранее кардиолог Хосе Абельян предупредил, что один популярный продукт, который обычно употребляют на завтрак, повышает риск развития рака.

    Последние новости

    «В любой момент». Песков заявил о готовности Путина принять Зеленского в Москве, но с одной целью

    Рижский депутат объяснил антироссийские настроения Вайкуле

    Двое взрослых и двое детей сгорели заживо в российском регионе

    Финансист назвала способ накопить на достойную пенсию

    В России предложили обнулить ставку ипотеки для многодетных

    Онколог раскрыл влияние недосыпа на развитие рака

    В США раскрыли план НАТО против России

    ВС России уничтожили иностранных наемников в боях за поселок в ДНР

    Мощные взрывы разбудили жителей Нижегородской области

    Коллекция нижнего белья из синего пакета IKEA вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
