Врач предупредил о риске развития рака из-за популярного варианта завтрака

Кардиолог Абельян: Печенье на завтрак повышает риск развития рака

Кардиолог Хосе Абельян предупредил, что один популярный продукт, который обычно употребляют на завтрак, повышает риск развития рака. Его слова передает издание El Confidencial.

Абельян заявил, что печенье нельзя назвать полноценным приемом пищи. Этот продукт провоцирует возникновение множества заболеваний и хронического воспаления в организме. «Печенье, которое вы едите на завтрак, связано с более высокой частотой развития рака», — подчеркнул доктор.

Кроме того, если на завтрак есть только печенье, это может привести к перееданию, поскольку этим лакомством невозможно насытиться, добавил врач. После его употребления происходит резкий скачок уровня глюкозы в крови. «Печенье вредно для нашей сердечно-сосудистой и иммунной систем», — подытожил Абельян.

