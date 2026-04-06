10:34, 6 апреля 2026

Врач предупредил о риске развития рака из-за популярного варианта завтрака

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexandra Fuller / Unsplash

Кардиолог Хосе Абельян предупредил, что один популярный продукт, который обычно употребляют на завтрак, повышает риск развития рака. Его слова передает издание El Confidencial.

Абельян заявил, что печенье нельзя назвать полноценным приемом пищи. Этот продукт провоцирует возникновение множества заболеваний и хронического воспаления в организме. «Печенье, которое вы едите на завтрак, связано с более высокой частотой развития рака», — подчеркнул доктор.

Кроме того, если на завтрак есть только печенье, это может привести к перееданию, поскольку этим лакомством невозможно насытиться, добавил врач. После его употребления происходит резкий скачок уровня глюкозы в крови. «Печенье вредно для нашей сердечно-сосудистой и иммунной систем», — подытожил Абельян.

Ранее врач Андрей Тяжельников рассказал о пользе зеленых бананов. Они, утверждает медик, помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

