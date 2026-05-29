Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:49, 29 мая 2026Силовые структуры

Школьница объяснилась за подброшенную соседу отрезанную голову кошки

В Калининграде школьница отрезала голову кошке и подбросила соседу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Giri_vimala / Shutterstock / Fotodom

В Калининграде полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным силовиков, 15-летняя несовершеннолетняя девушка подбросила отрезанную голову к входной двери соседа, который вскоре после этого написал заявление в полицию. Школьницу поместили в специализированное медучреждение. Как сообщает ТАСС, девушка на допросе объяснила свои действия тем, что ее раздражали звуки, которые доносились из квартиры соседа. Отмечается, что это не первая ее расправа над животными. Ранее ее уже лечили после расправы над другой кошкой.

Ранее в Пограничном округе Приморья мужчина выстрелил из ружья в собаку семилетнего мальчика-инвалида, животное получило ранение в шею.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о поставках Украине «уничтожителей» российских Су-35

    Названа страна с самыми красивыми женщинами. На каком месте в рейтинге оказалась Россия?

    Визит Путина в Казахстан разрушил один миф о России

    Лукашенко анонсировал заявление Путина по Армении

    В России отреагировали на обвинения Европы из-за инцидента с беспилотником в Румынии

    Моуринью подписал контракт с «Реалом»

    Обвинявшийся в насилии над женами Башаров получил пощечину от новой девушки

    Мужчинам назвали пять простых привычек для здоровой простаты

    Завкафедрой уголовного права российского вуза отдал аферистам более 15 миллионов рублей

    Смолов поставил крупную сумму на «сухарь» Сафонова в финале ЛЧ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok