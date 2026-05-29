Португальский тренер Жозе Моуринью подписал контракт с «Реалом» до 2029 года. Об этом сообщает The Athletic.

Официальное объявление о контракте с 63-летним специалистом ожидается после президентских выборов в «Реале». Их фаворитом является нынешний глава клуба Флорентино Перес. Кандидатура Моуринью является личным выбором Переса. Португалец уже начал формировать тренерский штаб и работать над летней трансферной кампанией.

Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. За это время он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее стало известно, что Моуринью захотел позвать в «Реал» форварда «Барселоны» Маркуса Рэшфорда. Игрок и тренер несколько лет работали вместе в «Манчестер Юнайтед».