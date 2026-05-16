Моуринью захотел позвать в «Реал» футболиста «Барселоны» Рэшфорда

Португальский тренер Жозе Моуринью захотел позвать в мадридский «Реал» футболиста каталонской «Барселоны» Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает Metro.

Отмечается, что Моуринью, о назначении которого в «Реал» объявят на следующей неделе, лично попросил руководство подписать нападающего. Тренер и игрок уже работали вместе в английском «Манчестер Юнайтед» на протяжении нескольких сезонов. Кроме того, таким образом Моуринью рассчитывает насолить «Барселоне», являющейся главным соперником «Реала» в Испании.

11 мая сообщалось, что Моуринью, в данный момент возглавляющий лиссабонскую «Бенфику», уйдет в «Реал» в конце сезона. Руководство мадридцев рассматривало несколько кандидатов на замену ушедшему Хаби Алонсо, однако президент клуба Флорентино Перес принял решение остановиться на кандидатуре Моуринью.

Португальский специалист уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридцами тренер выиграл чемпионат Испании, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.