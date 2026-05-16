Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
11:31, 16 мая 2026Спорт

Моуринью захотел позвать в «Реал» футболиста «Барселоны»

Моуринью захотел позвать в «Реал» футболиста «Барселоны» Рэшфорда
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд. Фото: Albert Gea / Reuters

Португальский тренер Жозе Моуринью захотел позвать в мадридский «Реал» футболиста каталонской «Барселоны» Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает Metro.

Отмечается, что Моуринью, о назначении которого в «Реал» объявят на следующей неделе, лично попросил руководство подписать нападающего. Тренер и игрок уже работали вместе в английском «Манчестер Юнайтед» на протяжении нескольких сезонов. Кроме того, таким образом Моуринью рассчитывает насолить «Барселоне», являющейся главным соперником «Реала» в Испании.

11 мая сообщалось, что Моуринью, в данный момент возглавляющий лиссабонскую «Бенфику», уйдет в «Реал» в конце сезона. Руководство мадридцев рассматривало несколько кандидатов на замену ушедшему Хаби Алонсо, однако президент клуба Флорентино Перес принял решение остановиться на кандидатуре Моуринью.

Португальский специалист уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридцами тренер выиграл чемпионат Испании, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Генштабе сообщили о контроле ВС РФ подавляющей части территории Красного Лимана

    В Госавтоинспекции напомнили о недопустимых отметках в водительских правах

    Названо число желающих получить гражданство РФ жителей Приднестровья

    Премьер Эстонии сравнил НАТО с люксовыми часами

    В России заявили об отсутствии аналогов у российского «Сармата»

    В России ответили на прогноз Запада о завершении конфликта на Украине по финскому сценарию

    Новый вид мошенничества на свиданиях начал набирать популярность в России

    Жена популярного телеведущего разрешила ему переспать с голливудской звездой

    В Европейской стране заявили о возможных прямых закупках российской нефти

    Моуринью захотел позвать в «Реал» футболиста «Барселоны»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok