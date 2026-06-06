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04:04, 6 июня 2026Мир

Захарова заявила о неадекватности в ЕС

Захарова: Главы некоторых стран Европы показывают свою неадекватность
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетПМЭФ

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Высказывания, которые раздаются из некоторых европейских стран, говорят о неадекватном поведении их руководства. Об этом в беседе с журналистами ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Еврокомиссия в руках гинеколога, руководит Францией, я так полагаю, патологоанатом. Как-то все не туда у них идет», — отметила пресс-секретарь дипведомства, вспомнив о фразе президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее говорил о смерти мозга НАТО.

По ее словам, на сессии форума она приводила в пример цитаты руководителей евроструктур или представителей властей стран Евросоюза, которые сами себе противоречат в одном и том же временном отрезке. В этом ключе она подчеркнула, что сначала европейские лидеры говорили о переговорах с Москвой, а потом про наращивание давления на Россию и поставки оружия Киеву.

Вся эта антиевропейская заряженность подпитывается извне ультралиберальными политическими сообществами, добавила Захарова. «Безусловно, это еще и определенная степень неадекватности, потому что люди не могут не понимать, что наносят сами себе огромный колоссальный ущерб», — сказала представитель МИД России.

Ранее Мария Захарова на полях ПМЭФ сказала, что отказ Евросоюза от сотрудничества с Россией стал самоубийственным для народов западных стран.

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