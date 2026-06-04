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08:42, 4 июня 2026Мир

Захарова назвала самоубийством отказ ЕС от сотрудничества с Россией

Захарова: Отказ ЕС от сотрудничества с Россией стал самоубийственным
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Отказ Европейского союза (ЕС) от сотрудничества с Россией стал самоубийственным для народов западных стран. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Народы стран Западной Европы понимают, куда их завели их режимы, требуют решительных действий по преодолению кризиса, понимают, что отказ от взаимодействия с Россией, от российских ресурсов, от нормального взаимоуважительного сосуществования в едином европейском пространстве стал просто самоубийственным», — отметила дипломат.

Ранее депутат бундестага от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штеффен Котре заявил, что отказ ФРГ и Европейского союза в целом от поставок российского природного газа является абсурдным шагом.

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