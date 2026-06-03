Депутат бундестага Котре назвал абсурдным отказ ФРГ от поставок российского газа

Отказ Германии и Европейского союза в целом от поставок природного газа из России является абсурдным шагом. С таким заявлением выступил депутат бундестага (парламента) ФРГ от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штеффен Котре в комментарии «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Совершенно абсурдно перевозить газ через полмира на кораблях, когда у вас есть трубопровод прямо у себя дома», — высказался политик.

Котре прокомментировал перспективы восстановления газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и раскритиковал намерения ЕС отказаться от поставок российского газа. По мнению политика, в пользу поставок из России также играет относительно близкое расположение страны.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил об умоляющих Россию о топливе и удобрениях русофобах. На фоне кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке чиновник опубликовал анимацию с персонажами мультфильма «Гадкий Я», подписав, что это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас и «типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».