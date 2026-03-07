Дмитриев пошутил об умоляющих Россию русофобах

Дмитриев пошутил, что русофобы ЕС будут умолять Россию о топливе и удобрениях

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X пошутил о том, что европейские русофобы будут умолять Россию о топливе и удобрениях.

На фоне ближневосточного кризиса чиновник опубликовал анимацию с персонажами мультфильма «Гадкий Я», подписав, что это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас и «типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

Ранее Дмитриев спросил у канцлера Германии Фридриха Мерца, где источники нефти и газа, способные спасти ФРГ.

В свою очередь президент России Владимир Путин допустил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу прямо сейчас. Глава государства подчеркнул, что поручит правительству проработать вопрос экспорта российского газа на более перспективные площадки.

