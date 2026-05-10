20:23, 10 мая 2026Спорт

Шлеменко оценил справедливость победы Стрикленда над Чимаевым

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Шон Стрикленд. Фото: Ishika Samant / Getty Images

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко оценил справедливость победы американца Шона Стрикленда над представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 328. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсмен отметил, что у него нет вопросов к судейству. «Бой был очень близкий. Голос могли отдать в любую сторону. Если посмотреть статистику, где-то Чимаев работал первым номером. По раундам 3:2. Первый и третий раунды за Чимаевым», — заявил Шлеменко. .

Ранее о состоянии Чимаева после боя рассказал его менеджер Махди Шаммас. По его словам, со спортсменом все в порядке.

Чимаев и Стрикленд провели главный бой турнира UFC 328 в Ньюарке. Поражение от американца стало для чеченского бойца, представляющего ОАЭ, первым в карьере. Также он лишился звания чемпиона организации.

