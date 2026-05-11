Расходы США на операцию против Ирана превысили 70 миллиардов долларов

04:20, 11 мая 2026

IWCT: Расходы США на операцию против Ирана превысили $77 млрд
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Расходы США на военную операцию против Ирана превысили 77 миллиардов долларов. Об этом сообщил портал Iran War Cost Tracker (IWCT).

Отмечается, что указанную отметку расходы превысили на 71-ый день операции.

Ресурс основывает методологию подсчета на докладе Пентагона Конгрессу США, в котором говорилось, что первые шесть дней операции обошлись в 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят миллиард долларов в день.

Ранее сообщалось, что мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью на фоне конфликта Соединенных Штатов Америки (США) и Ирана, а также блокады Ормузского пролива.

