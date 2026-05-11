Расходы США на операцию против Ирана превысили 70 миллиардов долларов

IWCT: Расходы США на операцию против Ирана превысили $77 млрд

Расходы США на военную операцию против Ирана превысили 77 миллиардов долларов. Об этом сообщил портал Iran War Cost Tracker (IWCT).

Отмечается, что указанную отметку расходы превысили на 71-ый день операции.

Ресурс основывает методологию подсчета на докладе Пентагона Конгрессу США, в котором говорилось, что первые шесть дней операции обошлись в 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят миллиард долларов в день.

Ранее сообщалось, что мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью на фоне конфликта Соединенных Штатов Америки (США) и Ирана, а также блокады Ормузского пролива.