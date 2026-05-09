Стало известно о «сгорании» мировых запасов нефти рекордными темпами

Bloomberg заявил о рекордном истощении мировых запасов нефти из-за войны в Иране

Мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью на фоне конфликта США и Ирана и блокады Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Goldman Sachs, видимые запасы нефти уже близки к самому низкому уровню с 2018 года. Отмечается, что это грозит резкими скачками цен и дефицитом топлива. Как рассказала руководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров JPMorgan Chase & Co. Наташа Канева, системе также необходим минимальный уровень нефти. Это означает, что «операционный минимум» достигается задолго до полного истощения запасов.

Агентство указало, что наиболее уязвимыми являются страны Азии — Индонезия, Вьетнам, Пакистан и Филиппины. Отмечается, что они могут столкнуться с критическим уровнем поставок уже через месяц.

Ранее сообщалось, что мировые запасы нефти приближаются к самому низкому уровню за восемь лет. Об этом предупредили аналитики Goldman Sachs. По мнению этих экспертов, скорость истощения резервов становится поводом для беспокойства, поскольку поставки через Ормузский пролив остаются ограниченными. По оценкам банка, общие мировые запасы нефти составляют 101 день мирового спроса и могут сократиться до 98 дней к концу мая.