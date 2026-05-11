Прекращавшая покупать российскую нефть страна попросила жителей «затянуть пояса»

Премьер Индии Моди призвал граждан отказаться от поездок из-за энергокризиса

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к гражданам с призывом отказаться от несрочных поездок и покупки золота, а также перейти на удаленную работу. Это происходит на фоне энергетического кризиса в стране, прекращавшей закупки российской нефти, передает News4Nation.

В ходе выступления в штате Телангана индийский премьер заявил, что нынешняя глобальная ситуация требует повышенной ответственности каждого жителя страны. Он подчеркнул, что патриотизм — это не только готовность служить государству, но и приверженность рациональному поведению в период кризисов.

В связи с этим Моди предложил использовать импортируемые нефтепродукты по необходимости для экономии валютных резервов и снижения влияния внешних экономических потрясений.

Среди предложенных премьером мер — сокращение использования бензина и дизеля, отказ от личного транспорта в пользу общественного, переход на дистанционную работу, ограничение поездок за границу (в том числе для отдыха и проведения свадеб), отказ от покупки золота сроком на один год и переход на солнечную энергию и устойчивые методы сельского хозяйства.

В середине апреля появился прогноз, согласно которому расходы Индии на импорт нефти могут вырасти на 70 миллиардов долларов. Причиной станет стремительный рост цен на сырье, спровоцированный масштабными перебоями с поставками с Ближнего Востока.