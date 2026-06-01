В Подмосковье загорелся многоэтажный дом

В Звенигороде Московской области загорелся многоэтажный дом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание началось на мансардном этаже шестиэтажного жилого дома. Пожар уже достиг площади 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 80 человек.

На данный момент в ликвидации пожара задействовано более 30 человек и 12 единиц техники.

Ранее в Братске Иркутской области произошел пожар в частном доме. Причиной возгорания стал взрыв пауэрбанка, который кто-то из членов семьи оставил на зарядке на всю ночь. Устройство перегрелось и спровоцировало пожар.