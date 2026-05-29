Жилой дом сгорел в российском городе из-за пауэрбанка

В Братске Иркутской области произошел пожар в частном доме. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в «Максе».
По данным спасателей, причиной возгорания стал взрыв пауэрбанка, который кто-то из членов семьи оставил на зарядке на всю ночь. Устройство перегрелось и спровоцировало пожар.
Прибывшие пожарные эвакуировали всех жильцов и ликвидировали огонь на площади 154 квадратных метра. В тушении участвовали 18 огнеборцев и 6 единиц техники МЧС.
Ранее капитан воздушного судна Asiana Airlines решил развернуться в небе после того, как пассажир борта уронил свой пауэрбанк между кресел и обратился к экипажу за помощью, однако бортпроводники не смогли достать устройство.