08:56, 29 мая 2026Россия

Жилой дом сгорел в российском городе из-за пауэрбанка

МЧС: В Братске в частном доме произошел пожар из-за пауэрбанка
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

В Братске Иркутской области произошел пожар в частном доме. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в «Максе».

По данным спасателей, причиной возгорания стал взрыв пауэрбанка, который кто-то из членов семьи оставил на зарядке на всю ночь. Устройство перегрелось и спровоцировало пожар.

Прибывшие пожарные эвакуировали всех жильцов и ликвидировали огонь на площади 154 квадратных метра. В тушении участвовали 18 огнеборцев и 6 единиц техники МЧС.

Ранее капитан воздушного судна Asiana Airlines решил развернуться в небе после того, как пассажир борта уронил свой пауэрбанк между кресел и обратился к экипажу за помощью, однако бортпроводники не смогли достать устройство.

