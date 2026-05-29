Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:01, 29 мая 2026Спорт

Клуб РПЛ накопил долгов более чем на миллиард рублей

Клуб РПЛ «Локомотив» накопил долгов более чем на миллиард рублей
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) накопил долгов более чем на миллиард рублей. Об этом сообщает «Чемпионат».

Для расплаты по долгам «железнодорожникам» придется прибегнуть к распродаже ведущих игроков команды. «Не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут ещё продажи. У клуба сохраняется долг больше 1 млрд рублей после немецких руководителей», — заявил источник издания.

Отмечается, что возможная выручка от продаж футболистов Алексея Батракова, Артема Карпукаса, Дмитрия Воробьева и Сесара Монтеса была включена в доходную часть при прохождении клубом лицензирования на следующий сезон РПЛ. В ином случае существовал риск недопуска до участия в чемпионате России.

Ранее стало известно, что «Локомотив» в 2025 году потратил на зарплаты игроков более четырех миллиардов рублей. При этом выручка «железнодорожников» за 2025 год составила 7,425 миллиарда. На долю основного спонсора — компании ОАО «РЖД» — приходится 5,084 миллиарда. Это 85 процентов от общего дохода. Также клуб стал больше зарабатывать на продаже билетов на матчи, атрибутики и прав на трансляции. Чистый убыток «Локомотива» в 2025 году составил 859,43 миллиона рублей. Это на 60,9 миллиона больше, чем годом ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можем сровнять с землей всех». Путин высказался о переговорах по Украине, угрозах в адрес России и вероятности войны с Европой

    Клуб РПЛ накопил долгов более чем на миллиард рублей

    В Москве построят новый концертный зал на 8,5 тысячи человек

    В российском регионе один человек пострадал из-за удара ВСУ

    Часть россиян досрочно получит пенсии в июне

    Минобороны Украины предупредило о риске атак 30-31 мая

    Россиянин придумал необычный способ борьбы с гниющим мусором у дома

    Названы разрешенные для купания места в Москве

    Бывшая жена Дмитрия Пескова показала фигуру в бикини на отдыхе

    В Киеве прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok