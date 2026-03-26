Футбольный «Локомотив» потратил более 4-х миллиардов рублей на зарплаты игроков

Российский футбольный клуб потратил на зарплаты игроков более четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский «Локомотив» потратил 4,331 миллиарда рублей на зарплаты игроков в 2025 году. Это следует из финансовой отчетности клуба. Отмечается, что общая сумма зарплат игроков выросла на 875 миллионов рублей в сравнении с 2024 годом. Также увеличились расходы по обычным видам деятельности клуба — с 7,714 до 9,013 млрд рублей.

«Локомотив» не получал государственной помощи в виде бюджетных средств или кредитов. При этом выручка «железнодорожников» за 2025 года составила 7,425 миллиарда. На долю основного спонсора — компании ОАО «РЖД» — приходится 5,084 миллиарда. Это 85 процентов от общего дохода. Также клуб стал больше зарабатывать на продаже билетов на матчи, атрибутики и прав на трансляции.

Чистый убыток «Локомотива» в 2025 году составил 859,43 миллиона рублей. Это на 60,9 миллиона больше, чем годом ранее.

На данный момент красно-зеленые занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В их активе 44 очка в 22 матчах. В последней встрече подопечные Михаила Галактионова обыграли у себя дома «Акрон» со счетом 5:1.