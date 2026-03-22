20:57, 22 марта 2026Спорт

«Локомотив» разгромил «Акрон» в матче РПЛ

«Локомотив» разгромно победил «Акрон» со счетом 5:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над тольяттинским «Акроном» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. На шестой минуте счет открыл защитник «Локомотива» Сесар Монтес. На 13-й минуте счет сравнял нападающий Кевин Аревало. На 23-й минуте вывел москвичей вперед хавбек Александр Руденко. Через три минуты отличился полузащитник Зелимхан Бакаев, а еще через две минуты — форвард Дмитрий Воробьев. На 39-й минуте гол забил хавбек Алексей Батраков.

Таким образом, после 22 матчей «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 44 очками. «Акрон» находится на десятом месте, набрав 22 очка. Лидирует «Краснодар», в активе которого 49 очков.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с московским «Спартаком» 5 апреля. «Акрон» днем ранее также в гостях встретится с ЦСКА.

