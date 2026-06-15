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07:31, 15 июня 2026Россия

Стало известно о ракетной опасности в граничащем с Москвой регионе

В ночь с 14 на 15 июня в Тульской области объявляли ракетную опасность
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В ночь с 14 на 15 июня в Тульской области объявляли ракетную опасность. Об этом стало известно из публикации губернатора граничащего с Москвой региона Дмитрия Миляева.

Как рассказал Миляев, опасность была объявлена в 02:02 по местному времени (совпадает с московским). Режим ракетной опасности продлился 28 минут и был отменен в 02:40.

О пострадавших и разрушениях на территории региона из-за ракет Вооруженных сил Украины не сообщается.

При этом известно, что в ту же ночь трое жителей Тульской области не выжили при ударах украинских беспилотников.

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