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04:06, 15 июня 2026Россия

Российский губернатор сообщил о гибели трех человек при атаке БПЛА

В Тульском городском округе при атаке беспилотников погибли три человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на жилой сектор в Тульском городском округе погибли три человека. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор российского региона Дмитрий Миляев.

«В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения», — написал он.

Три человека, включая годовалого ребенка, пострадали. Им оказывается медицинская помощь.

Ранее губернатор Тульской области заявил, что фрагменты сбитых БПЛА упали на территорию промышленного предприятия Новомосковска. Фрагменты беспилотников упали на территорию предприятия во время отражения воздушной атаки.

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