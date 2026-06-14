В российском регионе обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия

Миляев: Фрагменты БПЛА упали на территорию предприятия в Новомосковске Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что фрагменты сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на территорию промышленного предприятия Новомосковска. Об этом он написал в канале на платформе «Макс».

Сообщил, что фрагменты БПЛА упали на территорию предприятия в Новомосковске во время отражения воздушной атаки. «Реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется», — добавил он.

Глава региона добавил, что опасность атаки БПЛА в области сохраняется.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками два российских региона — Тульскую и Смоленскую области. До этого стало известно об атаке на Орловскую область. В Орле, по словам очевидцев, дрон ударил по жилому дому, на нескольких этажах возник пожар.

