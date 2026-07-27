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00:33, 27 июля 2026 (обновлено: 00:36, 27 июля 2026)Мир

Путин высказался о Западе словами «выпустил джинна из бутылки»

Путин: Западные решения «выпустили джинна из бутылки»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Запад принял решения, результатами которых стало то, что они «выпустили джинна из бутылки». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает RT.

«[Западом] были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джинна из бутылки», — отметил президент страны. По его словам, современный миропорядок после Второй мировой войны был сконструирован на основе Устава ООН, а он, в свою очередь, формировался странами-победительницами.

Вскоре после распада СССР, как одной из держав, основавшей организацию, Запад решил, что Россия растратила часть своего потенциала и не может пользоваться теми же правами, что и страна-победительница во Второй мировой войне, подчеркнул Путин.

Лидер добавил, что западные страны начали править, причем делать это сразу на практике. В этой связи он привел в пример события, которые разворачивались в Югославии, где все стали свидетелями разделения народа Сербии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва только ответила на организованную Киевом войну при поддержке Запада и никак не провоцировала конфликт. «Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада», — сказал политик.

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