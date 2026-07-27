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00:45, 27 июля 2026 (обновлено: 00:47, 27 июля 2026)Россия

Путин вспомнил одно обещание НАТО

Путин: В НАТО плевать хотели на все свои обещания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Государства Запада обещали Михаилу Горбачеву не расширять Североатлантический альянс, однако они нарушили все свои обещания. Об этом вспомнил президент России Владимир Путин во время встречи с военными в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ).

«Пообещали нам в свое время, Горбачеву Михаилу Сергеевичу, что не будут расширять НАТО, — одно расширение за другим. Несмотря на многочисленные наши протесты и так далее, плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации», — заявил глава государства.

Ранее Путин сообщил, что Москва только ответила на организованную Киевом войну при поддержке Запада и никак не провоцировала конфликт. Президент также подчеркнул, что именно Украина развязала войну в отношении юго-восточной части страны, которая всегда ориентировалась на Россию.

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