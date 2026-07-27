Путин: В НАТО плевать хотели на все свои обещания

Государства Запада обещали Михаилу Горбачеву не расширять Североатлантический альянс, однако они нарушили все свои обещания. Об этом вспомнил президент России Владимир Путин во время встречи с военными в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ).

«Пообещали нам в свое время, Горбачеву Михаилу Сергеевичу, что не будут расширять НАТО, — одно расширение за другим. Несмотря на многочисленные наши протесты и так далее, плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации», — заявил глава государства.

Ранее Путин сообщил, что Москва только ответила на организованную Киевом войну при поддержке Запада и никак не провоцировала конфликт. Президент также подчеркнул, что именно Украина развязала войну в отношении юго-восточной части страны, которая всегда ориентировалась на Россию.

