В Кронштадте представили боевых роботов «Катюша»

В Кронштадте представили НРТК «Катюша» с дальностью 20 километров

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Катюша» впервые представили в ходе международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель компании «Катюша» сообщил, что боевых роботов уже поставляют в зону проведения специальной военной операции. «Есть обратная связь, постоянно продукция совершенствуется. Здесь впервые представлена техника для саперов, то есть это для разминирования и для доставки грузов», — сказал он.

Гусеничная машина весит 177 килограммов, а грузоподъемность НРТК составляет 200 килограммов. Дальность робота — 20 километров. При этом «Катюша» получила оптоволоконный канал для связи. Аккумуляторы обеспечивают 6-7 часов автономной работы.

Производитель планирует пройти испытания Минобороны России до конца лета. Отмечается, что «Катюша» может выпускать до тысячи машин в месяц.

Ранее в июне стало известно, что военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты группировки «Север» установили реактивный пехотный огнемет «Шмель» на НРТК.