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10:52, 5 июня 2026Наука и техника

Роботизированную платформу оснастили огнеметом «Шмель»

РИА Новости: В войсках РХБЗ роботизированную платформу оснастили огнеметом «Шмель»
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ группировки «Север» на наземный роботизированный комплекс установили реактивный пехотный огнемет «Шмель». Об этом РИА Новости сообщил инженер-техник с позывным Механ.

«В ходе модернизации наземного роботизированного комплекса военнослужащими подразделения РХБЗ 11-го армейского корпуса было принято решение об установке на платформу реактивного пехотного огнемета "Шмель"», — сказал военнослужащий.

По его словам, техника создана для поддержки пехотных и штурмовых подразделений, выполняющих задачи в Харьковской области.

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