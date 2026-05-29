Потребность ВСУ в НРТК оценили

TWZ: ВСУ остро нуждаются в наземных робототехнических комплексах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остро нуждаются в наземных робототехнических комплексах (НРТК) — беспилотных наземных аппаратах (БНА). Об этом пишет американское издание TWZ.

«Украина испытывает острую потребность в наземных беспилотниках, поскольку они все чаще используются для логистических, спасательных и боевых операций», — говорится в публикации.

По словам руководителя украинского оборонного кластера Brave1 Андрея Гриценюка, с которым побеседовало издание, в текущем году для ВСУ планируется произвести 50 тысяч НРТК. «На передовой мы используем только украинские беспилотники, может быть, лишь несколько международных, но около 99 процентов беспилотников, используемых на поле боя, полностью производятся здесь, на Украине, и это для нас приоритетное направление в последние два года», — сказал руководитель.

По его словам, на Украине имеется 280 частных компаний, производящих 550 различных БНА, которые в основном используются в логистических задачах на расстоянии 10-15 километров от линии фронта, эвакуации раненых и ведения огня. Гриценюк добавил, что украинские боевые БНА оснащены системами машинного зрения и не используют связь по оптоволокну.

Глава Brave1 отметил, что интеграция НРТК в общевойсковую структуру осуществляется посредством системы управления DELTA.

В апреле издание Defense News сообщило, что Украина предоставила Германии доступ к своей системе управления боем DELTA и другим цифровым платформам, позволяющим в режиме реального времени отслеживать применение Киевом оружия по России.

В том же месяце портал рассказал, что Украина в первой половине 2026-го планирует заключить контракты на поставку 25 тысяч НРТК, призванных заменить солдат в решении задач логистики на передовой.

