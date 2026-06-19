Москвичам напомнили о правилах высадки цветов перед домом

Юрист Кваша: Самовольная посадка цветов у дома запрещена без согласия собственников

Самовольная посадка цветов или деревьев без согласования запрещена не только на придомовой территории многоквартирного дома, но и на личных коттеджных участках. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» напомнил юрист Дмитрий Кваша.

Без согласования запрещено как самовольно спиливать, так и высаживать деревья и любые другие растения в соответствии с административным кодексом, а также постановлением правительства Москвы «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы», действующему от 10 сентября 2002 года.

Согласовывать посадки необходимо с собственниками многоквартирных домов или жильцами коттеджных поселков. Поскольку придомовая территория является общей собственностью, необходимо получить согласие более 50 процентов владельцев жилых помещений. Если они не дают одобрение, то высаживать любые многолетние культуры запрещено.

При нарушении для жителей коттеджных поселков действует штраф от 1 до 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка, для жильцов многоквартирных домов в Москве — до 50 тысяч рублей.

Недовольных несогласованными посадками жильцов юрист призвал жаловаться на портале «Активный гражданин», приложив в качестве доказательства фото и видео растений. Также можно написать коллективную жалобу, ее обычно рассматривают быстрее.

Ранее дачникам посоветовали обработать садовые деревья, которые активно формируют завязи и зеленеют, раствором мочевины.