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15:27, 5 июня 2026Экономика

Дачников призвали полить деревья мочевиной

Агроном Лагута: В июне полезно обработать деревья на даче мочевиной
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В июне полезно обработать садовые деревья, которые активно формируют завязи и зеленеют, раствором мочевины. Полить этим средством растения призвал дачников агроном Павел Лагута, пишет aif.ru.

Однако важно использовать раствор осторожно, подчеркнул специалист. Если на деревьях уже появились молодые листья, слишком большая концентрация средства может спровоцировать ожоги и пятна, которые ослабят растение.

«Самый безопасный вариант для зеленой листвы — две столовые ложки мочевины без горки на 10 литров воды. Такой раствор даст дереву азот, но не обожжет молодые листья», — рассказал Лагута.

Особенно внимательными нужно быть с косточковыми культурами — вишней, сливой и абрикосом. Листья этих деревьев нежнее, чем у яблони или груши, поэтому на 10 литров воды стоит добавить всего 15-30 граммов мочевины.

Полученным раствором необходимо опрыскивать растения вечером или в пасмурную погоду. В жару и под палящим солнцем риск ожогов резко повышается, заключил агроном.

Ранее дачников призвали облить бутоны пионов раствором на основе нашатыря, чтобы защитить их от муравьев.

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