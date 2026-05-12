Дачников призвали срочно облить нашатырем одну вещь

Дачников призвали бороться с муравьями нашатырным спиртом

Раствор на основе нашатыря поможет дачникам защитить от муравьев пионы. Таким советом с россиянами поделился Пятый канал со ссылкой на опрошенных садоводов.

Специалисты посоветовали смешать 50 миллилитров нашатырного спирта в 10 литрах теплой отстоянной воды, добавив туда две столовые ложки хозяйственного мыла (натертого на терке или жидкого). Отмечается, что мыло играет ключевую роль и работает как «прилипатель», без которого аммиак выветривается уже через два-три часа. Мыльная пленка удерживает аммиак на листьях и бутонах несколько дней, усиливая отпугивающий эффект. Кроме того, само мыло разрушает восковый покров насекомых, заставляя их покинуть убежище.

Полученный раствор нужно перемещать и перелить в опрыскиватель или лейку с мелким ситом. Обрабатывать пионы лучше в мае, когда бутоны сформировались, но еще не раскрылись. Кусты нужно опрыскать обильно, чтобы раствор проник внутрь бутонов и на нижнюю сторону листьев.

Ранее дачникам посоветовали не обрабатывать участок от вредителей в период цветения растений.