Дачников предупредили об ошибке при обработке участка от вредителей

Депутат Чаплин: Обрабатывать участок от вредителей в период цветения нельзя

Дачникам не стоит обрабатывать участок от вредителей в период цветения растений. От популярной ошибки россиян предостерег председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, защиту от вредителей нужно начинать до наступления устойчивого тепла и проводить в несколько этапов. Начать следует с глубокого опрыскивания при температуре выше плюс 4 градусов, когда почки еще спят. Хорошо подойдет бордоская жидкость или медный купорос. Важно сразу прекратить опрыскивания, как только деревья зацветут.

Второй этап обработки следует начать, когда почки тронутся в рост. В это время можно использовать инсектициды. «Третий этап — по розовому бутону, до цветения. Четвертый — сразу после опадения лепестков. Для самостоятельной обработки подходят препараты из списка разрешенных», — добавил Чаплин.

