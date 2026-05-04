Экономика
21:26, 4 мая 2026

Названы лучшие дни для высадки огурцов и томатов

Депутат Чаплин: Май подходит для высадки томатов и огурцов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Natali Kuzina / Shutterstock / Fotodom

Май является ключевым месяцем для высадки теплолюбивых культур, в том числе огурцов и томатов. О том, какие дни лучше подойдут для работ в огороде, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, для высадки томатов почва должна прогреться до плюс 15 — плюс 18 градусов, а воздух — минимум до плюс 15 градусов. Лучшими днями станут 2, 11–13, 19–21, 28–30 мая. Рассаде должно быть около 55-60 дней.

Огурцы можно будет высадить 11–13, 19–21, 26–30 мая при условии, что рассаде исполнилось 25-30 дней. В открытый грунт семенами огурцы можно будет посеять только в конце мая, после угрозы заморозков.

Чаплин также рассказал о благоприятных днях для высадки кабачков: 3–5, 10–15, 19–21, 25–30 мая. В каждую лунку рекомендуется добавить перегной, золу и суперфосфат. Депутат также призвал следить за прогнозами погоды и использовать укрывной материал.

Ранее сообщалось, что обрушившиеся на Центральную Россию апрельские заморозки не повлияют на будущий урожай на дачных участках.

