Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:59, 10 мая 2026Россия

«Еще один представитель шоу-бизнеса». Путин резко высказался о Борисе Джонсоне и его роли в украинском конфликте

Путин назвал экс-премьера Британии Джонсона представителем шоу-бизнеса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Президент России Владимир Путин охарактеризовал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона как «представителя шоу-бизнеса». Об этом президент заявил в ходе общения с журналистами.

Как рассказал российский лидер, после достижения стамбульских договоренностей с Украиной в 2022 году и парафирования соглашения «один коллега», а именно президент Франции Эммануэль Макрон, позвонил и сказал, что Киев не может подписывать такие исторические документы «с пистолетом у виска». Он убедил Путина отвести войска от украинской столицы.

По словам Путина, тут же на Украину приехал «еще один представитель шоу-бизнеса» (тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон — прим. «Ленты.ру») и заявил, что соглашение с Россией подписывать нельзя, потому что оно является якобы несправедливым.

Материалы по теме:
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля 2022
«Они верят в российскую угрозу» Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
«Они верят в российскую угрозу»Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
12 ноября 2025

Ранее Путин назвал Джонсона идеологом войны с Россией. «Приехал Джонсон и сказал: воюйте до последнего украинца», — сообщил российский лидер. Путин отметил, что Украина до сих пор и воюет.

Заботу Джонсона об Украине измерили в деньгах

В октябре 2025 года газета The Guardian опубликовала статью, в которой журналисты заподозрили Джонсона в личном обогащении за счет украинского конфликта. Согласно материалам, Джонсон в конце 2022 года получил миллион фунтов стерлингов от крупнейшего акционера британской оборонной компании QinetiQ Кристофера Харборна. В документах также указывается, что в графике Джонсона за январь 2023 года было выделено полчаса на встречу с Харборном, обозначенную как «отчет по Украине».

Визит Бориса Джонсона в Киев

Визит Бориса Джонсона в Киев

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Подчеркивается, что платеж был направлен на частную компанию Джонсона и не отражался в официальных реестрах как политическое пожертвование. После перевода средств Джонсон встретился с Харборном и вместе с ним отправился в поездку в Польшу, а затем на Украину. Харборн был зарегистрирован как «советник офиса Бориса Джонсона», что позволило ему войти в делегацию. В ходе поездки Джонсон участвовал в высокоуровневом форуме и встречах с украинскими официальными лицами, при этом Харборн сопровождал его почти на всех мероприятиях.

Джонсон не оставил Украину даже после отставки

Джонсон продолжает поддерживать Украину, несмотря на уход с поста премьер-министра летом 2022 года. В частности, в апреле он рассказал, что посетил позиции 65-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя, потому что «Путин хочет заполучить Запорожье», и даже столкнулся с угрозой удара беспилотника.

Материалы по теме:
Борис Несдержанный Как язык доводил нового главу британского МИД до дипломатических скандалов
Борис НесдержанныйКак язык доводил нового главу британского МИД до дипломатических скандалов
19 июля 2016
Фунт лиха. Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
Фунт лиха.Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
10 октября 2022

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого сравнила политика со злодеем, который вернулся на место преступления. «Спасибо Борису Джонсону, который показал, как выглядят силы зла — лучше ни у кого не получилось бы. Вся мерзость и слякоть подлости, коварства и бесчестия в созданном им образе. Ни капли любви. А только очередной "пиар" на костях», — заявила дипломат. Она подчеркнула, что «британские деньги, оружие и ненависть» принесли большие человеческие потери, а Джонсон лично участвовал в процессе отмены переговорного процесса и эскалации конфликта на Украине.

В свою очередь, журналист-международник Алекс Христофору объяснил, что экс-премьер посетил линию фронта ради спасения своей репутации. По его словам, Джонсон хочет продолжения боевых действий, отчаянно стремясь предотвратить крах Украины, «потому что иначе он войдет в историю как человек, который саботировал единственный шанс страны на выживание». Также Христофору высмеял заявление политика о российских дронах. «Взгляните на него в этом бронежилете. Вы хотите сказать, что Борис Джонсон смог увернуться от беспилотников? Серьезно? Борис Джонсон не смог бы выбраться даже из мокрого бумажного пакета», — поиронизировал журналист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Еще один представитель шоу-бизнеса». Путин резко высказался о Борисе Джонсоне и его роли в украинском конфликте

    Известный политик сравнил Нетаньяху с Гитлером

    Путин допустил возможность «мягкого развода» с одной страной

    Стало известно о загадочной гибели трех мужчин на Сахалине

    Дуров заявил о панике в правительстве Франции

    В российском регионе сообщили о нарушении Киевом перемирия

    В Японии заявили о планах отправить делегацию в Россию

    В Италии назвали неожиданную причину враждебности Европы к России

    Во Франции увидели обман Украины в поступке ЕС

    Бойцы отряда из экс-солдат Украины объяснили решение воевать против ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok