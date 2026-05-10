«Еще один представитель шоу-бизнеса». Путин резко высказался о Борисе Джонсоне и его роли в украинском конфликте

Президент России Владимир Путин охарактеризовал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона как «представителя шоу-бизнеса». Об этом президент заявил в ходе общения с журналистами.

Как рассказал российский лидер, после достижения стамбульских договоренностей с Украиной в 2022 году и парафирования соглашения «один коллега», а именно президент Франции Эммануэль Макрон, позвонил и сказал, что Киев не может подписывать такие исторические документы «с пистолетом у виска». Он убедил Путина отвести войска от украинской столицы.

По словам Путина, тут же на Украину приехал «еще один представитель шоу-бизнеса» (тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон — прим. «Ленты.ру») и заявил, что соглашение с Россией подписывать нельзя, потому что оно является якобы несправедливым.

Ранее Путин назвал Джонсона идеологом войны с Россией. «Приехал Джонсон и сказал: воюйте до последнего украинца», — сообщил российский лидер. Путин отметил, что Украина до сих пор и воюет.

Заботу Джонсона об Украине измерили в деньгах

В октябре 2025 года газета The Guardian опубликовала статью, в которой журналисты заподозрили Джонсона в личном обогащении за счет украинского конфликта. Согласно материалам, Джонсон в конце 2022 года получил миллион фунтов стерлингов от крупнейшего акционера британской оборонной компании QinetiQ Кристофера Харборна. В документах также указывается, что в графике Джонсона за январь 2023 года было выделено полчаса на встречу с Харборном, обозначенную как «отчет по Украине».

Визит Бориса Джонсона в Киев Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Подчеркивается, что платеж был направлен на частную компанию Джонсона и не отражался в официальных реестрах как политическое пожертвование. После перевода средств Джонсон встретился с Харборном и вместе с ним отправился в поездку в Польшу, а затем на Украину. Харборн был зарегистрирован как «советник офиса Бориса Джонсона», что позволило ему войти в делегацию. В ходе поездки Джонсон участвовал в высокоуровневом форуме и встречах с украинскими официальными лицами, при этом Харборн сопровождал его почти на всех мероприятиях.

Джонсон не оставил Украину даже после отставки

Джонсон продолжает поддерживать Украину, несмотря на уход с поста премьер-министра летом 2022 года. В частности, в апреле он рассказал, что посетил позиции 65-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя, потому что «Путин хочет заполучить Запорожье», и даже столкнулся с угрозой удара беспилотника.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого сравнила политика со злодеем, который вернулся на место преступления. «Спасибо Борису Джонсону, который показал, как выглядят силы зла — лучше ни у кого не получилось бы. Вся мерзость и слякоть подлости, коварства и бесчестия в созданном им образе. Ни капли любви. А только очередной "пиар" на костях», — заявила дипломат. Она подчеркнула, что «британские деньги, оружие и ненависть» принесли большие человеческие потери, а Джонсон лично участвовал в процессе отмены переговорного процесса и эскалации конфликта на Украине.

В свою очередь, журналист-международник Алекс Христофору объяснил, что экс-премьер посетил линию фронта ради спасения своей репутации. По его словам, Джонсон хочет продолжения боевых действий, отчаянно стремясь предотвратить крах Украины, «потому что иначе он войдет в историю как человек, который саботировал единственный шанс страны на выживание». Также Христофору высмеял заявление политика о российских дронах. «Взгляните на него в этом бронежилете. Вы хотите сказать, что Борис Джонсон смог увернуться от беспилотников? Серьезно? Борис Джонсон не смог бы выбраться даже из мокрого бумажного пакета», — поиронизировал журналист.