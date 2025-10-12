Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:51, 12 октября 2025Мир

В Британии раскрыли схему обогащения Джонсона на Украине

Guardian: Джонсон мог получить миллион фунтов стерлингов благодаря Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог использовать украинский конфликт для обогащения. Об этом сообщает The Guardian на основе слитых документов, раскрывающих отношения политика с бизнесменом Кристофером Харборном.

Согласно материалам, Джонсон в конце 2022 года получил миллион фунтов стерлингов от крупнейшего акционера британской оборонной компании QinetiQ Кристофера Харборна. В документах также указывается, что в графике Джонсона за январь 2023 года было выделено полчаса на встречу с Харборном, обозначенную как «отчет по Украине».

Подчеркивается, что платеж был направлен на частную компанию Джонсона и не отражался в официальных реестрах как политическое пожертвование. После перевода средств Джонсон встретился с Харборном и вместе с ним отправился в поездку в Польшу, а затем на Украину.

Харборн был зарегистрирован как «советник офиса Бориса Джонсона», что позволило ему войти в делегацию. В ходе поездки Джонсон участвовал в высокоуровневом форуме и встречах с украинскими официальными лицами, при этом Харборн сопровождал его почти на всех мероприятиях.

На основе этих данных издание отмечает, что Джонсон мог использовать свои поездки и активное участие в украинском конфликте для финансовой выгоды и укрепления связей с влиятельными бизнесменами.

Ранее Джонсон заявил, что большая часть Украины на данный момент безопасна. При этом он выступил с предложением по Украине и призвал отправить туда западных военных, вопреки предупреждениям России.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе сделали заявление о сроках нападения России на НАТО

    Движение на трассе в российском регионе ограничили из-за украинских дронов

    На Украине захотели создать армию из несовершеннолетних

    Верховный суд подтвердил приговор бывшим силовикам и участникам рок-группы

    Стало известно о кончине худрука Центрального Дома работников искусств

    В Британии раскрыли схему обогащения Джонсона на Украине

    Невеста пожаловалась на испорченные фото из-за наряда свадебной ведущей

    Названа главная ошибка пропавшей в Красноярском крае семьи

    Российской пенсионерке оторвало кисть при атаке БПЛА на Курскую область

    Зеленский и Трамп два дня подряд говорили по телефону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости