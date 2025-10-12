Guardian: Джонсон мог получить миллион фунтов стерлингов благодаря Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог использовать украинский конфликт для обогащения. Об этом сообщает The Guardian на основе слитых документов, раскрывающих отношения политика с бизнесменом Кристофером Харборном.

Согласно материалам, Джонсон в конце 2022 года получил миллион фунтов стерлингов от крупнейшего акционера британской оборонной компании QinetiQ Кристофера Харборна. В документах также указывается, что в графике Джонсона за январь 2023 года было выделено полчаса на встречу с Харборном, обозначенную как «отчет по Украине».

Подчеркивается, что платеж был направлен на частную компанию Джонсона и не отражался в официальных реестрах как политическое пожертвование. После перевода средств Джонсон встретился с Харборном и вместе с ним отправился в поездку в Польшу, а затем на Украину.

Харборн был зарегистрирован как «советник офиса Бориса Джонсона», что позволило ему войти в делегацию. В ходе поездки Джонсон участвовал в высокоуровневом форуме и встречах с украинскими официальными лицами, при этом Харборн сопровождал его почти на всех мероприятиях.

На основе этих данных издание отмечает, что Джонсон мог использовать свои поездки и активное участие в украинском конфликте для финансовой выгоды и укрепления связей с влиятельными бизнесменами.

Ранее Джонсон заявил, что большая часть Украины на данный момент безопасна. При этом он выступил с предложением по Украине и призвал отправить туда западных военных, вопреки предупреждениям России.