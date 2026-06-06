Стало известно о нехватке рабочего персонала в условиях исторически низкой безработицы

HR-эксперт Долякова: Исторически низкая безработица в России осложняет поиск персонала

Исторически низкая безработица в России осложняет поиск рабочего персонала. Об этом заявила глава HR-агентства ProPersonnel Татьяна Долякова на сессии «Ъ» на ПМЭФ.

По словам Доляковой, страна переживает острый дефицит рабочей силы. Причем это касается не среднего или топ-персонала, а рабочего персонала в том числе в связи с миграционной политикой страны. Эксперт уверена, что из-за этого не могут развиваться многие компании.

При этом в сегменте среднего и топ-менеджмента, напротив, сокращается количество вакансий, а на одну должность претендует сразу несколько человек. «Если посмотреть на сторону бизнеса, то, наоборот, безумная нехватка работы», — заключила глава ProPersonnel.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент уровень безработицы в стране составляет 2,2 процента экономически активного населения. Он отметил, что в России наблюдается самый низкий уровень безработицы среди других промышленно развитых стран.