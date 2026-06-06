Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:24, 6 июня 2026Россия

Стало известно о нехватке рабочего персонала в условиях исторически низкой безработицы

HR-эксперт Долякова: Исторически низкая безработица в России осложняет поиск персонала
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Исторически низкая безработица в России осложняет поиск рабочего персонала. Об этом заявила глава HR-агентства ProPersonnel Татьяна Долякова на сессии «Ъ» на ПМЭФ.

По словам Доляковой, страна переживает острый дефицит рабочей силы. Причем это касается не среднего или топ-персонала, а рабочего персонала в том числе в связи с миграционной политикой страны. Эксперт уверена, что из-за этого не могут развиваться многие компании.

При этом в сегменте среднего и топ-менеджмента, напротив, сокращается количество вакансий, а на одну должность претендует сразу несколько человек. «Если посмотреть на сторону бизнеса, то, наоборот, безумная нехватка работы», — заключила глава ProPersonnel.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент уровень безработицы в стране составляет 2,2 процента экономически активного населения. Он отметил, что в России наблюдается самый низкий уровень безработицы среди других промышленно развитых стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Шаблон сломался, началась истерика». На Западе рассказали о реакции Каллас на слова Путина о выборах на Украине

    Песков заявил о связи экономических отношений США и РФ с украинским конфликтом

    Врач рассказал о влиянии даже малых доз алкоголя на кишечник

    Пропавшую два года назад в Мексике россиянку уговорили вернуться домой

    Стало известно о нехватке рабочего персонала в условиях исторически низкой безработицы

    Посетивший ПМЭФ британский политик выступил с предупреждением Лондону

    CAS отклонил апелляцию бывшего хоккеиста сборной России на дисквалификацию за допинг

    Отец Маска обрушился с критикой на ЕС

    Ежегодное купание быка Гаврюши в Московском зоопарке попало на видео

    Россиянам напомнили о премьерах машин летом 2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok