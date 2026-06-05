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17:18, 5 июня 2026Экономика

Путин раскрыл уровень безработицы в России

Путин: Уровень безработицы в России составляет 2,2 %
Александра Качан (Редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На данный момент уровень безработицы в России составляет 2,2 процента экономически активного населения. Такой показатель назвал президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства отметил, что в России наблюдается самый низкий уровень безработицы среди других промышленно развитых стран. «Для сравнения могу сказать, что к нам приближается Япония — 2,5 процента, в Индии — 4,2 процента, в США — 4,2 процента, в Еврозоне — 5,9 процента», — рассказал Путин.

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова отметила дисбаланс на российском рынке труда. Она заявила, что многие молодые люди получают образование по невостребованным специальностям, из-за чего оказываются вынуждены устраиваться на работу в отрасли с низким квалификационным барьером.

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