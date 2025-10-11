Экс-премьер Британии Джонсон призвал отправить западных военных на Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что большая часть Украины на данный момент безопасна. Об этом он написал в статье для газеты Daily Mail.

В публикации Джонсон выступил с предложением по Украине и призвал отправить туда западных военных, вопреки предупреждениям России.

«Ни при каких обстоятельствах эти войска не будут задействованы в боевых действиях. Их задача — оказывать поддержку вдали от фронта, занимаясь логистикой и обучением», — отметил он.

Ранее Джонсон оценил вероятность отправки европейских войск на Украину. По его мнению, военные из коалиции желающих не будут участвовать в боевых действиях.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину. По его словам, эти государства намерены развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе.

