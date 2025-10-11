Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:27, 11 октября 2025Мир

Джонсон выступил с предложением по Украине

Экс-премьер Британии Джонсон призвал отправить западных военных на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что большая часть Украины на данный момент безопасна. Об этом он написал в статье для газеты Daily Mail.

В публикации Джонсон выступил с предложением по Украине и призвал отправить туда западных военных, вопреки предупреждениям России.

«Ни при каких обстоятельствах эти войска не будут задействованы в боевых действиях. Их задача — оказывать поддержку вдали от фронта, занимаясь логистикой и обучением», — отметил он.

Ранее Джонсон оценил вероятность отправки европейских войск на Украину. По его мнению, военные из коалиции желающих не будут участвовать в боевых действиях.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину. По его словам, эти государства намерены развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина согласилась на олимпийское перемирие зимой 2026 года, но вновь упрекнула Москву. Как на это отреагировали в России?

    За ночь над регионами России сбили почти полсотни беспилотников

    Джонсон выступил с предложением по Украине

    Россиянам рассказали о формате новогодних телеэфиров

    В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья

    В Госдуме рассказали о повышении пенсий и соцвыплат в 2026 году

    Стало известно о праве пострадавших в «Крокусе» требовать возмещения вреда

    Ким Чен Ын передал привет Путину на встрече с Медведевым

    В российском регионе отразили массированную атаку беспилотников

    Россиянам назвали главные ошибки в питании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости