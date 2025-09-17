Борис Джонсон оценил вероятность отправки европейских войск на Украину

Экс-премьер Британии Джонсон исключил войска коалиции желающих на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал возможность отправки европейских войск на Украину. Об этом он высказался в интервью Kyiv Independent.

Джонсон оценил вероятность отправки европейских войск на Украину и исключил такой сценарий. По его мнению, военные из коалиции желающих не будут участвовать в боевых действиях.

«Они [европейские бойцы] не будут рисковать своей жизнью. Они будут заниматься логистикой, обучением, и всем, что может быть полезно для поддержки», — заверил он.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, эти государства намерены развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе.