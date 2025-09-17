Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:51, 17 сентября 2025Мир

Борис Джонсон оценил вероятность отправки европейских войск на Украину

Экс-премьер Британии Джонсон исключил войска коалиции желающих на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Борис Джонсон

Борис Джонсон . Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал возможность отправки европейских войск на Украину. Об этом он высказался в интервью Kyiv Independent.

Джонсон оценил вероятность отправки европейских войск на Украину и исключил такой сценарий. По его мнению, военные из коалиции желающих не будут участвовать в боевых действиях.

«Они [европейские бойцы] не будут рисковать своей жизнью. Они будут заниматься логистикой, обучением, и всем, что может быть полезно для поддержки», — заверил он.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, эти государства намерены развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о прекращении огня

    Запад озадачило усиление цифрового контроля над населением в Великобритании

    Россияне стали гораздо чаще искать сведения о ключевой ставке

    Женщинам объяснили плюсы оргазма для здоровья

    Демонстранты назвали главную цель протестов в Сербии

    ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ новейшим беспилотником

    Террористов доставили в Москву

    Венесуэла обвинила США в желании развязать войну

    Хозяйка борделя раскрыла самые популярные запросы клиентов

    У бывшей судьи Елены Кондрат конфисковали торговый центр, квартиры и другое имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости